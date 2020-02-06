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06 Şubat 2020, Perşembe
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4-3 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Bayern Münih 4-3 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

3. turunda , sahasında Hoffenheim’i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turun müsabakaları 3 ve 4 Mart'ta oynanacak.

Münih'teki Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, 8. dakikada Jerome Boateng'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Hoffenheimli futbolcu Benjamin Hübner'in 13. dakikada topu kendi kalesine göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağlayan 20. dakikada ve 36. dakikada 'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Bayern Münih 80. dakikada Lewandowski'nin topu ağlarla göndermesiyle skoru 4-1 yaptı. Konuk ekip 82. ve 90+2. dakikalarda Munas Dabbur ile 2 gol buldu ve durumu 4-3'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 4-3 galip ayrılarak, 'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

BAYER LEVERKUSEN, UNION BERLIN VE SAARBRUCKEN DE ÇEYREK FİNALDE

Günün diğer karşılaşmalarında Stuttgart'ı sahasında 2-1 yenen ve Verl'i deplasmanda 1-0 yenen Union de çeyrek finale yükseldi.

4. Lig'de mücadele eden Saarbrücken ekibi de müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 berabere biten maçta, Karlsruhe takımını penaltı atışları sonucunda 5-3 yenerek bir üst tura çıktı.

Almanya Kupası 3. turunda dün oynanan müsabakalar sonucunda , 04, ve çeyrek finale çıkmıştı.

Çeyrek final karşılaşmaları 3 ve 4 Mart'ta oynanacak.

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  1. 06.02.2020
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