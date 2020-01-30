Hertha Berlin, Krzysztof Piatek'i renklerine bağladı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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, 'i renklerine bağladı

Hertha Berlin, Krzysztof Piatek'i renklerine bağladı

ekiplerinden , Milan'da forma giyen 24 yaşındaki Polonyalı golcü 'i 27 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

(Bundesliga) ekibi , 'nın Milan takımından Polonyalı golcü 'i kadrosuna kattı.

Hertha Berlin Kulübü, 24 yaşındaki Piatek ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten transferin detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Almanya basınında Hertha Berlin'in bu için bonuslar dahil 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Ülkesinin Lechia Dzierzoniow, Zaglebie Lubin ve Cracovia ekiplerinde oynayan Piatek, daha sonra İtalya'da Genoa ile Milan formaları giydi.

Bu sezon Milan ile 20 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 5 gol kaydetti.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 22:02
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