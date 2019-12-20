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20 Aralık 2019, Cuma
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Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek

Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek

1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 'in Polonyalı yıldız oyuncusu 'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kasıklarında sorun yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun, ile Wolfsburg arasında yarın oynanacak lig maçında görev almasının ardından ameliyat edileceği ve sahalardan 10-14 gün arası uzak kalacağı kaydedildi.

24 MAÇTA 30 GOL ATTI

Tedavi sürecini devre arasında atlatması beklenen Polonyalı golcünün, sezonun ikinci yarısındaki maçlara yetiştirilmesi planlanıyor.

Kariyerinin en formda sezonlarından birini yaşayan Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 24 karşılaşmada 30 kez ağları sarstı.

  1. 20.12.2019
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