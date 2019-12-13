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13 Aralık 2019, Cuma
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B. Münih Devler Ligi tarihinde

B. Münih Devler Ligi tarihinde

 Ligi'nde 6'da 6 yapan , gruplarda turnuva tarihinin en iyi sonucunu elde etti. , Olimpiakos ve Kızılyıldız'a 24 gol atan sadece 5 gol yiyip +19 averaj yaptı. Kırmızı-beyazlılar aldığı sonuçlarla turnuva tarihine geçti.

Ligi'nde 6'da 6 yapan , gruplarda turnuva tarihinin en iyi sonucunu elde etti. , Olimpiakos ve Kızılyıldız'a 24 gol atan sadece 5 gol yiyip +19 averaj yaptı. Kırmızı-beyazlılar aldığı sonuçlarla turnuva tarihine geçti.

  1. 13.12.2019
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