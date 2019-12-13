B. Münih Devler Ligi tarihinde

Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayern Münih, gruplarda turnuva tarihinin en iyi sonucunu elde etti. Rakipleri Tottenham, Olimpiakos ve Kızılyıldız'a 24 gol atan Alman Panzeri sadece 5 gol yiyip +19 averaj yaptı. Kırmızı-beyazlılar aldığı sonuçlarla turnuva tarihine geçti.