B. Münih Devler Ligi tarihinde
Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayern Münih, gruplarda turnuva tarihinin en iyi sonucunu elde etti. Rakipleri Tottenham, Olimpiakos ve Kızılyıldız'a 24 gol atan Alman Panzeri sadece 5 gol yiyip +19 averaj yaptı. Kırmızı-beyazlılar aldığı sonuçlarla turnuva tarihine geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayern Münih, gruplarda turnuva tarihinin en iyi sonucunu elde etti. Rakipleri Tottenham, Olimpiakos ve Kızılyıldız'a 24 gol atan Alman Panzeri sadece 5 gol yiyip +19 averaj yaptı. Kırmızı-beyazlılar aldığı sonuçlarla turnuva tarihine geçti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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