Dortmund Emre Can ve Mandzukic'i istiyor!

Bild'in haberine göre; sarı-siyahlı ekip Emre Can ve Mandzukic için Juventus'a 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor!

Juvestus'un ise sadece Emre Can için bu miktarı istediği ve teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Emre Can ise daha önce Torino'da mutlu olduğunu fakat daha fazla forma şansı bulması gerektiğini dile getirmişti.

Bu sezon siyah-beyazlı ekipte Mandzukic süre bulamazken, Emre Can 5 maçta 170 dakika sahne aldı.



