Dortmund Emre Can ve Mandzukic'i istiyor!
Alman devi Borussia Dortmund, Juventus'ta forma giyen Emre Can ve Mario Mandzukic için transfer bütçesini 30 milyon euro olarak belirledi.
Bild'in haberine göre; sarı-siyahlı ekip Emre Can ve Mandzukic için Juventus'a 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor!
Juvestus'un ise sadece Emre Can için bu miktarı istediği ve teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Emre Can ise daha önce Torino'da mutlu olduğunu fakat daha fazla forma şansı bulması gerektiğini dile getirmişti.
Bu sezon siyah-beyazlı ekipte Mandzukic süre bulamazken, Emre Can 5 maçta 170 dakika sahne aldı.
- 29.11.2019
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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