Dortmund Emre Can ve Mandzukic'i istiyor! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Dortmund ve Mandzukic'i istiyor!

Dortmund Emre Can ve Mandzukic'i istiyor!

Alman devi , 'ta forma giyen ve için transfer bütçesini 30 milyon euro olarak belirledi.

Bild'in haberine göre; sarı-siyahlı ekip ve Mandzukic için 'a 30 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor!

Juvestus'un ise sadece Emre Can için bu miktarı istediği ve teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Emre Can ise daha önce Torino'da mutlu olduğunu fakat daha fazla forma şansı bulması gerektiğini dile getirmişti.

Bu sezon siyah-beyazlı ekipte Mandzukic süre bulamazken, Emre Can 5 maçta 170 dakika sahne aldı.


  1. 29.11.2019
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