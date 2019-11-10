Mainz'de teknik direktör Sandro Schwarz'la yollar ayrıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'te kulüp yönetimi, teknik direktör Sandro Schwarz’ın görevine son verdi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşılarak teknik direktör Schwarz ile yolların ayırıldığı belirtildi.
2017'nin mayıs ayından beri Mainz 05'te görev yapan 41 yaşındaki Schwarz'in 2021-2022 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bu sezon oynanan 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Mainz 05, 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
Mainz ekibi geçen hafta Leipzig takımına deplasmanda 8-0, dün de sahasında Union Berlin'e 3-2 yenilmişti.
Bundesliga'da geçen hafta Bayern Münih teknik direktör Nico Kovac'ın, dün de Köln Kulübü Achim Beierlorzer'in görevine son vermişti.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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