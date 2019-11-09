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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Dortmund karşısında çok rahat

Bayern Münih Dortmund karşısında çok rahat

'nde (Bundesliga) , sahasında 'u 4-0 yendi. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 21'e çıkarırken, Borussia Dortmund 19 puanda kaldı.

, Bundesliga'nın 11. haftasında Allianz Arena'da 'u konuk etti.

Bavyera ekibi, 17. dakikada 'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47. dakikada Serge Gnabry ve 76. dakikada Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 80. dakikada 'in topu kendi kalesine göndermesiyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

  1. 09.11.2019
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