Bayern Münih Dortmund karşısında çok rahat
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi. Bu sonuçla Bayern Münih puanını 21'e çıkarırken, Borussia Dortmund 19 puanda kaldı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.
Bavyera ekibi, 17. dakikada Robert Lewandowski'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47. dakikada Serge Gnabry ve 76. dakikada Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Mats Hummels'in topu kendi kalesine göndermesiyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
- 09.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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Bayern Münih Dortmund karşısında çok rahat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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