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26 Ekim 2019, Cumartesi
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sahasında 2 golle kazandı

Bayern Münih sahasında 2 golle kazandı

Bundesliga'nın 9. haftasında , sahasında ligin yeni takımlarından 'i 2-1 yendi - Bayern Münihli futbolcu Robert Lewandwoski, bu sezon başından beri oynanan 9 maçta da fileleri havalandırarak rekora imza attı.

'nde (Bundesliga) , sahasında 'i 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında Allianz Arena'da ligin yeni takımlarından Union Berlin'i konuk etti.

Bavyera ekibi, ilk yarıyı 13. dakikada Benjamin Pavard'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı.

Union Berlin, 86. dakikada penaltıdan topu filelere gönderen Sebastian Polter ile durumu 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, başkent ekibi 7 puanda kaldı.

LEWANDOWSKİ'DEN REKOR

Union Berlin karşısında Bayern Münih'in ikinci golünü atan Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, takımının Bundesliga'da yaptığı 9 maçta da gol sevinci yaşamış oldu ve rekor kırdı.

Bu rekor, daha önce 2015-2016 sezonunda ilk sekiz haftada her maçta gol atan Gabunlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a aitti. 'de 'de oynayan Aubameyang, 2015-2016 sezonunda 'un formasını giyiyordu.

  1. 26.10.2019
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