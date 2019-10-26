Bayern Münih sahasında 2 golle kazandı
Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında ligin yeni takımlarından Union Berlin'i 2-1 yendi - Bayern Münihli futbolcu Robert Lewandwoski, bu sezon başından beri oynanan 9 maçta da fileleri havalandırarak rekora imza attı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında Allianz Arena'da ligin yeni takımlarından Union Berlin'i konuk etti.
Bavyera ekibi, ilk yarıyı 13. dakikada Benjamin Pavard'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı.
Union Berlin, 86. dakikada penaltıdan topu filelere gönderen Sebastian Polter ile durumu 2-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih, bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, başkent ekibi 7 puanda kaldı.
LEWANDOWSKİ'DEN REKOR
Union Berlin karşısında Bayern Münih'in ikinci golünü atan Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, takımının Bundesliga'da yaptığı 9 maçta da gol sevinci yaşamış oldu ve rekor kırdı.
Bu rekor, daha önce 2015-2016 sezonunda ilk sekiz haftada her maçta gol atan Gabunlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'a aitti. İngiltere'de Arsenal'de oynayan Aubameyang, 2015-2016 sezonunda Borussia Dortmund'un formasını giyiyordu.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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