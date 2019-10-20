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20 Ekim 2019, Pazar
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Bayern Münihli ameliyat edilecek

Bayern Münihli Niklas Süle ameliyat edilecek

Alman devi 'te forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu 'nin sol diz ön çapraz bağının yırtıldığı ve futbolcunun ameliyat edileceği kaydedildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından 'te forma giyen Alman milli futbolcu 'nin bugün ameliyat edileceği bildirildi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Augsburg ile oynanan lig maçında sakatlanan Süle'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün ameliyat edileceği aktarıldı.

Süle, Bayern Münih'in dün Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 12. dakikasında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.


  1. 20.10.2019
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