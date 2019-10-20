Bayern Münihli Niklas Süle ameliyat edilecek
Alman devi Bayern Münih'te forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Niklas Süle'nin sol diz ön çapraz bağının yırtıldığı ve futbolcunun ameliyat edileceği kaydedildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Süle'nin bugün ameliyat edileceği bildirildi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Augsburg ile oynanan lig maçında sakatlanan Süle'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün ameliyat edileceği aktarıldı.
Süle, Bayern Münih'in dün Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 12. dakikasında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
- 20.10.2019
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