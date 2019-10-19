Schalke'den Türk oyunculara skandal uyarı
Milli futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci olarak asker selamı vermesinin ardından Alman kulübü Schalke 04'ün, Türk oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Alman medyasında bugün yer alan haberlere göre, asker selamı ile ilgili Schalke 04 kulübü, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan'ın yanı sıra Schalke 04 ve Almanya U21 takımının formasını giyen Suat Serdar katıldı. Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'in görüştüğü belirtilirken, Wagner'in "Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık" şeklinde konuştuğu aktarıldı. Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya'nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya'da askeri ortamı ile ilgilİ bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.
Bu arada Bundesliga yetkililerinin hakemler ile bu konuyu konuştukları ve gol sevinci için asker selamına başvuran oyuncu olursa kart ile cezalandırmalarını gerektiren bir cezai durum olmadığı ancak bu davranışın hakemler ve gözlemciler tarafından rapor edilmesi gerektiği vurgulandı.
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