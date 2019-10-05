Bayern Münih bu sezon ilk yenilgisini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4 gün önce Tottenham’I deplasmanda 7-2 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Allianz Arena’da Hoffenheim’i konuk etti. Bavyera ekibi sahasında Hoffenheim’e 2-1 yenildi.
Bayern Mühih-Hoffenheim arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim'ın 54. dakikada Sargis Adamyan'ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih bu gole 73. dakikada Robert Lewandowski ile cevap vererek skoru 1-1'e getirdi.
Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih 14 puanda kaldı.
Hoffenheim ise puanını 8'e çıkardı.
Borussia Dortmund deplasmandan 1 puanla döndü
Borussia Dortmund deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-siyahlıların gollerini 20. dakikada Axel Witsel ve 67. dakikada Achraf Hakimi atarken, Freiburg'un gollerini 55. dakikada Gian-Luca Waldschmidt ve 90. dakikada topu kendi kalesine atan Manuel Akanji kaydetti.
Bu sezon üçüncü beraberliği alan Borussia Dortmund'un 12, sezona iyi başlayan Freiburg'un 14 puanı bulunuyor.
Günün diğer karşılaşmalarında Bayern Leverkusen sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Mainz 05 deplasmanda ligin yeni takımı Paderborn'u 2-1 mağlup etti.
- 05.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Bayern Münih bu sezon ilk yenilgisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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