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05 Ekim 2019, Cumartesi
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bu sezon ilk yenilgisini aldı

Bayern Münih bu sezon ilk yenilgisini aldı

Şampiyonlar Ligi’nde 4 gün önce Tottenham’I deplasmanda 7-2 mağlup eden , Bundesliga’nın 7. haftasında Allianz Arena’da ’i konuk etti. Bavyera ekibi sahasında Hoffenheim’e 2-1 yenildi.

Bayern Mühih- arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim'ın 54. dakikada Sargis Adamyan'ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta bu gole 73. dakikada ile cevap vererek skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip 79. dakikada Adamyan ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih 14 puanda kaldı.

Hoffenheim ise puanını 8'e çıkardı.

deplasmandan 1 puanla döndü

Borussia Dortmund deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-siyahlıların gollerini 20. dakikada Axel Witsel ve 67. dakikada Achraf Hakimi atarken, Freiburg'un gollerini 55. dakikada Gian-Luca Waldschmidt ve 90. dakikada topu kendi kalesine atan Manuel Akanji kaydetti.

Bu sezon üçüncü beraberliği alan Borussia Dortmund'un 12, sezona iyi başlayan Freiburg'un 14 puanı bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayern Leverkusen sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Mainz 05 deplasmanda ligin yeni takımı Paderborn'u 2-1 mağlup etti.

  1. 05.10.2019
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