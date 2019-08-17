Hakan Balta'nın oğlu Bayern Münih'e transfer oldu! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Hakan Balta'nın oğlu Bayern Münih'e transfer oldu! Son dakika transfer haberleri

'nın oğlu 'e oldu! Son dakika transfer haberleri

Hakan Balta'nın oğlu Bayern Münih'e transfer oldu! Son dakika transfer haberleri

'da oynadıktan sonra futbolu bırakan 'nın oğlu Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında gösterdiği iyi performans dikkatleri üzerine çekmişti. Çağrı Hakan, bu başarısını artık 'da sürdürecek. Genç futbolcu Almanya devi 'in altyapısına oldu.

Galatasaraylı eski futbolcu 'nın oğlu Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında sürdürdüğü yaşamını artık devi 'in altyapısında devam edecek.

Hakan Balta: "Bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun"

Bu transferin ardından baba Hakan Balta sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, "Canım oğlum... Daha başarılı, daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerede olursan ol, çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim. Daha yolun başındasın, zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni 'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun. Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden sana tek sözüm Allah utandırmasın oğlum" ifadelerini kullandı.

Çağrı: "Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya'da çok başarılı olup sizleri hep gururlandıracağıma söz veriyorum"

Çağrı Hakan Balta da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak, "8 yıldır büyük formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Beni seven ve bana hep güvenen tüm Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim. Siz benim ailemsiniz. Hep öyle kalacaksınız. Bana bu değerli plaketi layık gören sayın koordinatörümüz Ali Yavaş'a çok teşekkür ederim. Hep en güzel köşemde saklayacağım. Üzerimde emeği olan hocalarımdan İrfan hocam, Mithat hocam ve teknik ekipteki herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım.. Sizleri çok özleyeceğim. Şimdi belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti. Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya'da çok başarılı olup sizleri hep gururlandırmak ve aynı çatı altında tekrardan bir araya gelmek için çok çalışacağıma söz veriyorum. Dualarınızı üzerimden eksik etmeyin, hoşçakalın" açıklamasında bulundu.

Galatasaray son 1 yılda 30.5 milyon TL kar etti

  1. 17.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakan Balta'nın oğlu Bayern Münih'e transfer oldu! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN