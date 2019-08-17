Hakan Balta'nın oğlu Bayern Münih'e transfer oldu! Son dakika transfer haberleri
Galatasaray'da oynadıktan sonra futbolu bırakan Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında gösterdiği iyi performans dikkatleri üzerine çekmişti. Çağrı Hakan, bu başarısını artık Almanya'da sürdürecek. Genç futbolcu Almanya devi Bayern Münih'in altyapısına transfer oldu.
Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında sürdürdüğü futbol yaşamını artık Almanya devi Bayern Münih'in altyapısında devam edecek.
Hakan Balta: "Bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun"
Bu transferin ardından baba Hakan Balta sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, "Canım oğlum... Daha başarılı, daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerede olursan ol, çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim. Daha yolun başındasın, zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun. Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden sana tek sözüm Allah utandırmasın oğlum" ifadelerini kullandı.
Çağrı: "Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya'da çok başarılı olup sizleri hep gururlandıracağıma söz veriyorum"
Çağrı Hakan Balta da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak, "8 yıldır büyük Galatasaray formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Beni seven ve bana hep güvenen tüm Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim. Siz benim ailemsiniz. Hep öyle kalacaksınız. Bana bu değerli plaketi layık gören sayın koordinatörümüz Ali Yavaş'a çok teşekkür ederim. Hep en güzel köşemde saklayacağım. Üzerimde emeği olan hocalarımdan İrfan hocam, Mithat hocam ve teknik ekipteki herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım.. Sizleri çok özleyeceğim. Şimdi belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti. Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya'da çok başarılı olup sizleri hep gururlandırmak ve aynı çatı altında tekrardan bir araya gelmek için çok çalışacağıma söz veriyorum. Dualarınızı üzerimden eksik etmeyin, hoşçakalın" açıklamasında bulundu.
- 17.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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