Louis van Gaal Ribery'i topa tuttu
Hollandalı teknik direktörü Louis van Gaal verdiği röportajda eski öğrencisi Franck Ribery hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı Bayern Münih döneminden öğrencisi olan Fransız futbolcunun kendisini takımdan yüksekte gördüğünü söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2009-2011 yılları arasında Alman devi Bayern Münih'i çalıştıran Louis van Gaal, kendisine yönelik 'yıldız futbolcuları idare edemiyor' yönündeki eleştirilere yanıt verirken, Fransız futbolcu Franck Ribery hakkında sert sözler sarf etti. France Football'a konuşan Van Gaal, "Birçokları benim olgun ve yıldız oyuncuları idare edemediğimi söylüyor" diyerek bu eleştiriye şöyle yanıt verdi:
"Bu tamamen yanlış. Tek sorun oyuncunun, benim yaratmak istediği takıma entegre olmayı isteyip istememesi... Figo ve Rijkaard gibi futbolcuları onlar 30 yaşlarındayken çalıştırdım. Rijkaard 34 yaşında bile benim fikirlerime açıktı. Yıldız statüsünü tamamen takım için kullandı. Figo da öyle. O benim yıldızımdı ancak Ribery böyle değil. Çünkü Ribery kendisini takımdan hep yüksekte görürdü."
MAAŞ TALEBİ ŞAŞIRTTI
Bu arada Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, Fiorentina ve Liverpool'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.
- 31.07.2019
- Güncelleme: 31.07.2019 10:29
-
Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
-
Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
-
Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Louis van Gaal Ribery'i topa tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.