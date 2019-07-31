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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Louis van Gaal Ribery'i topa tuttu

Louis van Gaal Ribery'i topa tuttu

Hollandalı teknik direktörü Louis van Gaal verdiği röportajda eski öğrencisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı döneminden öğrencisi olan Fransız futbolcunun kendisini takımdan yüksekte gördüğünü söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2009-2011 yılları arasında Alman devi 'i çalıştıran Louis van Gaal, kendisine yönelik 'yıldız futbolcuları idare edemiyor' yönündeki eleştirilere yanıt verirken, Fransız futbolcu hakkında sert sözler sarf etti. France Football'a konuşan Van Gaal, "Birçokları benim olgun ve yıldız oyuncuları idare edemediğimi söylüyor" diyerek bu eleştiriye şöyle yanıt verdi:

"Bu tamamen yanlış. Tek sorun oyuncunun, benim yaratmak istediği takıma entegre olmayı isteyip istememesi... Figo ve Rijkaard gibi futbolcuları onlar 30 yaşlarındayken çalıştırdım. Rijkaard 34 yaşında bile benim fikirlerime açıktı. Yıldız statüsünü tamamen takım için kullandı. Figo da öyle. O benim yıldızımdı ancak Ribery böyle değil. Çünkü Ribery kendisini takımdan hep yüksekte görürdü."

MAAŞ TALEBİ ŞAŞIRTTI

Bu arada Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, ve 'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.

  1. 31.07.2019
  2. Güncelleme: 31.07.2019 10:29
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