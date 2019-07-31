Louis van Gaal Ribery'i topa tuttu

2009-2011 yılları arasında Alman devi Bayern Münih'i çalıştıran Louis van Gaal, kendisine yönelik 'yıldız futbolcuları idare edemiyor' yönündeki eleştirilere yanıt verirken, Fransız futbolcu Franck Ribery hakkında sert sözler sarf etti. France Football'a konuşan Van Gaal, "Birçokları benim olgun ve yıldız oyuncuları idare edemediğimi söylüyor" diyerek bu eleştiriye şöyle yanıt verdi:

"Bu tamamen yanlış. Tek sorun oyuncunun, benim yaratmak istediği takıma entegre olmayı isteyip istememesi... Figo ve Rijkaard gibi futbolcuları onlar 30 yaşlarındayken çalıştırdım. Rijkaard 34 yaşında bile benim fikirlerime açıktı. Yıldız statüsünü tamamen takım için kullandı. Figo da öyle. O benim yıldızımdı ancak Ribery böyle değil. Çünkü Ribery kendisini takımdan hep yüksekte görürdü."

MAAŞ TALEBİ ŞAŞIRTTI

Bu arada Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, Fiorentina ve Liverpool'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.