Cengiz Ünder sürprizi... Bayern Münih'ten flaş hamle! Son dakika transfer haberleri

Ribery ve Robbben ile yollarını ayırdıktan sonra henüz kanat transferi yapmayan Bayern Münih'in Cengiz Ünder için girişimlere başladığı belirtildi.

Alman Kicker gazetesinin haberine göre; Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Leroy Sane transferinin zora girmesinin ardından Cengiz Ünder'i transferin ilk sırasına aldı.

SANE VE DEMBELE'DEN SONUÇ ÇIKMADI

Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane ve Barcelona'dan Ousmane Dembele için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Alman ekibinin CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, son yaptığı açıklamada ise ''Transfer pazarı çok ilginç bir hal almaya başladı. Bir oyuncu için kapıyı 100 milyon eurodan açıyorlar artık.'' açıklamasında bulunmuştu.

Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Milli yıldız, geçen kış transfer döneminde de Bayern Münih'in radarına girmişti.