Cengiz Ünder sürprizi... Bayern Münih'ten flaş hamle! Son dakika transfer haberleri
Bayern Münih'te gündem Cengiz Ünder! Franck Ribery ve Arjen Robben'in takımdan ayrılmasının ardından kanat transferi yapmayan ve bu yüzden eleştirilen Alman ekibi, bir kez daha Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder'in peşine düştü.
Ribery ve Robbben ile yollarını ayırdıktan sonra henüz kanat transferi yapmayan Bayern Münih'in Cengiz Ünder için girişimlere başladığı belirtildi.
Alman Kicker gazetesinin haberine göre; Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Leroy Sane transferinin zora girmesinin ardından Cengiz Ünder'i transferin ilk sırasına aldı.
SANE VE DEMBELE'DEN SONUÇ ÇIKMADI
Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane ve Barcelona'dan Ousmane Dembele için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Alman ekibinin CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, son yaptığı açıklamada ise ''Transfer pazarı çok ilginç bir hal almaya başladı. Bir oyuncu için kapıyı 100 milyon eurodan açıyorlar artık.'' açıklamasında bulunmuştu.
Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Milli yıldız, geçen kış transfer döneminde de Bayern Münih'in radarına girmişti.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Cengiz Ünder sürprizi... Bayern Münih'ten flaş hamle! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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