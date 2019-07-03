Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, antrenmanda sakatlandı. Genç futbolcunun tedavisi 2-3 hafta sürecek.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan Ozan Kabak, büyük bir şanssızlık yaşadı. Antrenmanda sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği belirtildi.

Transfer sürecinde neden Schalke'yi seçtiğini anlatan Ozan Kabak, ''Oynamak istedim. Çok gencim ve oynamaya ihtiyacım var. Almanya'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih'e göre Schalke'de oynamam daha gerçekçiydi. Büyük takımlarla da görüştük ancak son tercihimiz Schalke oldu. Schalke, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek çok büyük bir takım.'' şeklinde konuştu.

''DÜNYANIN EN İYİLERİ 4 NUMARA GİYER''

Schalke'de neden 4 numaralı formayı tercih ettiği konusunda da açıklamalarda bulunan genç futbolcu, ''Dünyanın en iyi defans oyuncuları 4 numarayı giyiyorlar. Ben de bunu yaşatmak istedim. Genç takımlarda da 4 numarayı çok severdim. Oynadığım takımlarda bir şekilde 4 numarayı kullanmak istemiştim.'' sözlerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyordu.

''BENİM VATANDAŞIM BİRAZ ÇILGINDIR''

Yeni takımındaki ilk antrenmanında kendisini destekleyen Galatasaray taraftarı hakkında da konuşan 19 yaşındaki Milli futbolcu, ''Benim vatandaşım bazen çılgındır. Zaten menajerim Ahmed Kutucu beni önceden uyarmıştı.'' dedi.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda. Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor. Ankara doğumlu genç yıldız, 1.85'lik fiziğiyle hava toplarında da kendisine avantaj sağlayabilen bir isim.Sol ayağını etkili şekilde kullanabilen Ozan, 1 Temmuz 2017'de profesyonel sözleşme imzaladı ve Galatasaray'la 30 Haziran 2020'ye kadar kontratı var. 2015 yılından bu yana Galatasaray altyapısında yer bulan Ozan Kabak, sırasıyla16 yaşaltı, 17 yaşaltı, 19 yaşaltı ve 21 yaşaltı takımlarında forma giydi.

Milli takımın alt yaş gruplarında toplam 39 kez resmi maça çıkan Ozan Kabak, bu mücadelelerde toplam 6 gol atmayı başardı. Ozan Kabak, 2017 17 Yaşaltı Avrupa şampiyonasının finallerinin ardından UEFA'nın resmi sitesinde yer bulmuştu. Şampiyonada yarı final oynayan U17 Milli Takımımızın defans oyuncusu Ozan Muhammed Kabak, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu arasında gösterilmişti.

Ozan Kabak, idol olarak Bülent Korkmaz'ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getiriyor.