Flaş transfer gelişmesi! Bruma... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bruma için Rusya'dan flaş bir teklif geldi. Alman Kicker'ın haberine göre, Spartak Moskova Portekizli yıldıza talip oldu. 24 yaşındaki futbolcu için Rus kulübünün teklif hazırladığı ve resmen görüşmeler başlattığı iddia edildi.

RB Leipzig'in Bruma için en az 15 milyon Euro değerinde bir teklif istediği kaydedildi.

SEBEBİ DİSİPLİNSİZLİK

Daha önce, RB Leipzig teknik direktörü Nagelsmann'ın Bruma ve Augustin'in disiplinsiz davranışları sebebiyle iki oyuncuyu da gözden çıkardığı bilgisi verilmişti.

Galatasaray'dan 2017 yılında ayrılan 24 yaşındaki Bruma, Leipzig'te 67 maçta 10 gol attı ve 15 asist yaptı.