Flaş transfer gelişmesi! Bruma... Son dakika transfer haberleri
2019-2020 sezonu için teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından RB Leipzig kadrosunda düşünülmeyen Portekizli futbolcu Bruma için Rusya’dan bomba bir teklif geldi. Genç yıldız için istenen rakam ise 15 milyon euro.
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bruma için Rusya'dan flaş bir teklif geldi. Alman Kicker'ın haberine göre, Spartak Moskova Portekizli yıldıza talip oldu. 24 yaşındaki futbolcu için Rus kulübünün teklif hazırladığı ve resmen görüşmeler başlattığı iddia edildi.
RB Leipzig'in Bruma için en az 15 milyon Euro değerinde bir teklif istediği kaydedildi.
SEBEBİ DİSİPLİNSİZLİK
Daha önce, RB Leipzig teknik direktörü Nagelsmann'ın Bruma ve Augustin'in disiplinsiz davranışları sebebiyle iki oyuncuyu da gözden çıkardığı bilgisi verilmişti.
Galatasaray'dan 2017 yılında ayrılan 24 yaşındaki Bruma, Leipzig'te 67 maçta 10 gol attı ve 15 asist yaptı.
- 20.06.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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