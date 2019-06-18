Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Dünya devleri 'ın peşinde! Yeni teklif...

Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif...

Genç milli yıldızımız , Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stutgart'a olan 2000 doğumlu futbolcu gösterdiği performans ile parmak ısırtmıştı. Öyle ki yarım sezonda gösterdiği performans ile 'nın en iyi çaylağı ödülüne layık görülmüştü. Ozan Kabak için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İşte transferin detayları... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri...

Transferde fırtınası esiyor. 'da 'in parlattığı genç futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'nın yolunu tutmuştu. Stutgart'ta gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bırakan genç yıldız adayı Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Takımı ile Bundesliga'da tutunamamasına rağmen performansı ile transferin gözdesi olan milli futbolcuya 'nın dev kulübü Milan'ın talip olduğu öne sürüldü.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan devi Milan, Ozan Kabak'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan için Alman devi 'in de devrede olduğu biliniyor. Genç oyuncunun Stutgart'tan ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken yeni rotasının hangi kulüp olacağı şuan için belirsizliğini koruyor.

Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde! Yeni teklif...

  1. 19.06.2019
  2. Güncelleme: 19.06.2019 01:33
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