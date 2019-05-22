Borussia Dortmund Julian Brandt'ı renklerine bağladı – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'ı renklerine bağladı

Borussia Dortmund Julian Brandt'ı renklerine bağladı

(Bundesliga) ekiplerinden , 'de forma giyen Alman milli futbolcu 'ı renklerine bağladı.

(Bundesliga) ekiplerinden , 'de forma giyen Alman milli futbolcu 'ı renklerine bağladı.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Brandt ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Brandt'ın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesinde 25 milyon avro karşılığında serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

Bundesliga'da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla çıkan Brandt, ligde toplam 165 maçta 34 gol attı. Brandt, Almanya 'nda forma giydiği 24 maçta da 2 gol kaydetti.

Borussia Dortmund, daha önce de Belçikalı kanat oyuncusu ile Alman milli futbolcu Nico Schulz'u transfer ettiğini açıklamıştı.

  1. 22.05.2019
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