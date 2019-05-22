Borussia Dortmund Hazard'ı resmen açıkladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, transferde hareketli saatler geçiriyor.

Daha önce Hoffenheim'ın sol beki Nico Schulz'u 27 milyon euroya renklerine bağladığını duyuran Alman ekibi, bu kez de Mönchengladbach forması giyen ve Chelsea'li yıldız Eden Hazard'ın kardeşi Thorgan Hazard'a 5 yıllık imza attırdı. Alman basını transferin 25 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini yazdı.

26 yaşındaki Belçikalı futbolcu geçtiğimiz günlerde Dortmund'la anlaştığını ve işin kulüplerin anlaşmasına kaldığını açıklamıştı. Sol kanat oyuncusu bu sezon Bundesliga'da çıktığı 33 maçta 10 gol atarken 11 de asist yapmıştı.

?? Der BVB verpflichtet Thorgan Hazard!



?? "Ich bin stolz für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Das ist ein Top-Verein mit unfassbaren Fans!" #Hazard2024



Alle Infos ?? https://t.co/k4A4dFgAA7 pic.twitter.com/jU2tDRxsmD — Borussia Dortmund (@BVB) 22 Mayıs 2019

THORGAN HAZARD KİMDİR?

Thorgan Hazard, küçük yaşlarda ilk duyduğu futbola ilke olarak 2001 yılında Royal Stade Brainois akademi takımında başladı. 2003 yılında Tubize'nin alt yapısına geçiş yaptı ve buradan da Fransa'nın köklü kulüplerinden Lens'e transfer oldu. 4 sezon alt yapıda forma giydikten sonra 2011-2012 sezonundan önce A takıma çağrıldı. İlk sezonunda 14 maça çıktı ancak gol atma başarısı gösteremedi. Thorgan Hazard'ın yeteneklerinden faydalanmak isteyen Chelsea, Belçikalıyı 2012 yılında transfer etti ve kendisini geliştirmesi için aynı sezon içerisinde Zulte Waregem'e bir yıllığına kiralık olarak yolladı. İlk sezonunda 37 maça forma giyip 5 gol attı.

Burada kendisini geliştiren ve isminden söz ettirmeye başalayan Thorgan Hazard, bir sezon daha aynı takımda kiralandı ve eski performansının da üstüne katarak 53 maça çıktı 17 kez fileleri havalandırdı. 2014-2015 sezonunda ise bu sefer Borussia Mönchengladbach takımına kiralık gönderildi. Bir sezon da burada forma giydikten sonra, sezonun sonunda 8 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Thorgan Hazard'ın Milli Takım Kariyeri

Thorgan Hazard, milli forma ile ilk kez 2008 yılında Belçika U-15 takımında forma giyerken daha sonraki yıllarda ise sırasıyla U-16, U-17, U-18, U-19 ve U-21 takımlarında yer aldı. 2013 yılında da Belçika Milli Takımı'na davet edildi. İlk maçına da 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynanan dostluk karşılaşmasında çıktı.