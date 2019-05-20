Stuttgart teknik direktör Tim Walter ile anlaştı
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'ın yeni hocası Tim Walter oldu

Ozan Kabak'ın yeni hocası Tim Walter oldu

Milli futbolcu 'ın da formasını giydiği Alman ekibi , bir ay önce görevine son verdiği teknik direktör 'in yerine 43 yaşındaki Tim Walter ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada bitiren ve kümede kalmak için İkinci Lig ekibi Union Berlin ile play-out maçları oynayacak olan 'ın yeni teknik direktörü Tim Walter olacak.

Milli futbolcu 'ın da formasını giydiği kulüpten yapılan açıklamada, İkinci Lig temsilcisi 'i çalıştıran 43 yaşındaki Tim Walter ile yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2021'e kadar 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsperger, yaptıkları görüşmelerde Walter'in cesaretli ve ofansif futbolunun Stuttgart'a uyduğunu gördüklerini belirterek, gelecekte daha fazla alt yapıya önem vereceklerini, bunun için de Walter'in çok deneyimli olduğunu kaydetti.

Bayern'in alt yapısında görev aldı

Stuttgart Kulübü 1 ay önce teknik direktör 'in görevine son vermiş, ligdeki son 4 maçta takımın başında geçici olarak Nico Willig görev yapmıştı. Walter ise daha önce Karlsruhe ve 'in alt yapı takımlarını çalıştırmış, geçen sezon da Holstein Kiel'in teknik direktörü olmuştu.

Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, İkinci Lig'i 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile 23 ve 27 Mayıs'ta play-out maçları oynayıp, kümede kalmaya çalışacak.



Kaynak: AA
  1. 20.05.2019
  2. Güncelleme: 20.05.2019 14:39
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