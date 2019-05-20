Ozan Kabak'ın yeni hocası Tim Walter oldu
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman ekibi Stuttgart, bir ay önce görevine son verdiği teknik direktör Markus Weinzierl'in yerine 43 yaşındaki Tim Walter ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada bitiren ve kümede kalmak için İkinci Lig ekibi Union Berlin ile play-out maçları oynayacak olan Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Tim Walter olacak.
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği kulüpten yapılan açıklamada, İkinci Lig temsilcisi Holstein Kiel'i çalıştıran 43 yaşındaki Tim Walter ile yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2021'e kadar 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsperger, yaptıkları görüşmelerde Walter'in cesaretli ve ofansif futbolunun Stuttgart'a uyduğunu gördüklerini belirterek, gelecekte daha fazla alt yapıya önem vereceklerini, bunun için de Walter'in çok deneyimli olduğunu kaydetti.
Bayern'in alt yapısında görev aldı
Stuttgart Kulübü 1 ay önce teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son vermiş, ligdeki son 4 maçta takımın başında geçici olarak Nico Willig görev yapmıştı. Walter ise daha önce Karlsruhe ve Bayern Münih'in alt yapı takımlarını çalıştırmış, geçen sezon da Holstein Kiel'in teknik direktörü olmuştu.
Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, İkinci Lig'i 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile 23 ve 27 Mayıs'ta play-out maçları oynayıp, kümede kalmaya çalışacak.
Tim #Walter wird VfB Cheftrainer. Der 43-Jährige unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. #VfB— VfB Stuttgart (@VfB) 20 Mayıs 2019
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Kaynak: AA
- 20.05.2019
- Güncelleme: 20.05.2019 14:39
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İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
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baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
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Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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