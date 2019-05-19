Münih yine şampiyon

Bayern Münih, Frankurt'u 5-1 mağlup ederek üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi ile son maçlarına çıkan Ribery ve Robben de ağları sarsarak golle veda etti. Mönchengladbach'ı 2-0 yenen Dortmund ise ligi 2. sırada bitirdi.