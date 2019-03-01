Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında darbe aldı – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında darbe aldı

şampiyonluk yarışında darbe aldı

Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında darbe aldı

'nde (Bundesliga) lider , deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenildi.

'nde (Bundesliga) lider , deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenildi.

Augsburg, Bundesliga'nın 24. haftasında, WWK Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. ve 68. dakikalarında Dong-Won Ji ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi.

Şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Borussia Dortmund, 54 puan ve maç fazlasıyla 'in 3 puan önünde bulunuyor.

Augsburg ise puanını 21'e çıkararak, 15. sıradaki yerini korudu.

Borussia Dortmund'un en yakın takipçisi Bayern Münih yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

  1. 02.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında darbe aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN