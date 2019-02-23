Bayern Münih Hertha Berlin'i tek golle geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin'i 1-0 yendi.
Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk eden Bayern Münih, 62. dakikada Javier Martinez'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 51'e çıkartarak, bir maç eksiği bulunan lider Borussia Dortmund ile puanını eşitledi.
Hertha Berlin ise 32 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.
Borussia Dortmund yarın sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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