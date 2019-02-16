Kerem Demirbay gol attı Hoffenheim rahat kazandı

Hoffenheim, Bundesliga'nın 22. haftasında PreZero Arena'da Hannover 96'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Joelinton'un golüyle 1-0 öne geçti. 14'üncü dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın asistinde Ishak Belfodil, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkarırken, Hoffenheim soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 80. dakikada Kerem Demirbay'ın topu filelere göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hoffenheim sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hoffenheim, 33 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Hannover 96 ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

Günün diğer maçında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, konuk ettiği Leipzig'e 3-1 yenildi.

Leipzig'in gollerini 6. ve 74. dakikalarda Yussuf Poulsen ve 68. dakikada Marcel Sabitzer atarken, ev sahibi ekibin tek golü 16. dakikada penaltıdan Steven Zuber'den geldi.

Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Leipzig, 41 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Stuttgart ise 15 puanla 16. sırada kaldı ve düşme hattından çıkamadı.

Bugün ayrıca Wolfsburg sahasında Mainz 05'i 3-0'lık skorla geçerken, Schalke 04-Freiburg maçı da golsüz berabere sonuçlandı.