Nürnberg teknik direktör Köllner ile yollarını ayırdı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Nürnberg teknik direktör Köllner ile yollarını ayırdı

Nürnberg teknik direktör Köllner ile yollarını ayırdı

(Bundesliga) takımlarından Nürnberg, teknik direktör 'in görevine son verdi.

(Bundesliga) takımlarından Nürnberg, teknik direktör 'in görevine son verdi.

Nürnberg Kulübünden yapılan açıklamada Michael Köllner'in görevinden alındığı belirtildi.

Açıklamada, antrenör Boris Schommers ve kulübün eski oyuncusu Marek Mintal'in geçici olarak takımı çalıştıracağı ifade edildi.

Bundesliga'da 12 puanla 18. ve son sırada bulunan Nürnberg, en son eylül ayı sonunda 'u 3-0 mağlup etmiş, ardından oynanan 15 maçta galibiyet alamamıştı.

Köllner yaklaşık 2 yıldan bu yana Nürnberg takımını çalıştırıyordu.

  1. 12.2.2019 18:11
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