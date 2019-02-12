Nürnberg teknik direktör Köllner ile yollarını ayırdı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Nürnberg, teknik direktör Michael Köllner'in görevine son verdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Nürnberg, teknik direktör Michael Köllner'in görevine son verdi.
Nürnberg Kulübünden yapılan açıklamada Michael Köllner'in görevinden alındığı belirtildi.
Açıklamada, antrenör Boris Schommers ve kulübün eski oyuncusu Marek Mintal'in geçici olarak takımı çalıştıracağı ifade edildi.
Bundesliga'da 12 puanla 18. ve son sırada bulunan Nürnberg, en son eylül ayı sonunda Fortuna Düsseldorf'u 3-0 mağlup etmiş, ardından oynanan 15 maçta galibiyet alamamıştı.
Köllner yaklaşık 2 yıldan bu yana Nürnberg takımını çalıştırıyordu.
- 12.2.2019 18:11
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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