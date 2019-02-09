Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında yara aldı
09 Şubat 2019, Cumartesi
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şampiyonluk yarışında yara aldı

Borussia Dortmund şampiyonluk yarışında yara aldı

'nde (Bundesliga) lider , 3-0 öne geçtiği mücadelede konuk ettiği Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.

, Bundesliga'nın 21. haftasında 'ta Hoffenheim'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada ve 67. dakikada Raphael Guerreiro ile bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Maçın son bölümünde atak bir oyun sergileyen Hoffenheim, 75. ve 87. dakikalarda Ishak Belfodil ve 83. dakikada Pavel Kaderabek ile ağları sarstı ve karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

Maça yedek kulübesinden başlayan Borussia Dortmundlu milli futbolcu , 83. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 45 dakika oyunda kaldı.

Geçen hafta ile 1-1 berabere kalan ve hafta arasında 3. turunda 'e yenilerek elenen sarı-siyahlılar, kötü gidişatını sürdürdü.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 50 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 30 puanla 9. sıraya geriledi.

Günün diğer karşılaşmalarında Wolfsburg, deplasmanda Freiburg ile 3-3 berabere kalırken, Hannover 96 sahasında Nürnberg'i 2-0, de deplasmanda 'ı 3-0 mağlup etti. Leipzig-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 0-0 berabere sonuçlandı.

  1. 9.2.2019 21:40
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