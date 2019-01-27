Thomas Doll Hannover 96'nın teknik direktörü oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll getirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Thomas Doll ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Thomas Doll, bir dönem Gençlerbirliği'nin yanı sıra Almanya'da Borussia Dortmund, Suudi Arabistan'da El-Hilal ve Macaristan'da Ferencvaros Budapeşte takımlarını çalıştırmıştı.
Hannover 96 Kulübü teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son vermişti.
Bundesliga'da 2 galibiyet ve 5 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Hannover 96, 11 puanla 17. sırada yer alıyor.
- 27.1.2019 23:22
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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