Thomas Doll Hannover 96'nın teknik direktörü oldu
27 Ocak 2019, Pazar
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'nın teknik direktörü oldu

Thomas Doll Hannover 96'nın teknik direktörü oldu

(Bundesliga) takımlarından 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Thomas Doll, bir dönem 'nin yanı sıra Almanya'da , 'da El-Hilal ve Macaristan'da Ferencvaros Budapeşte takımlarını çalıştırmıştı.

Kulübü teknik direktör 'in görevine son vermişti.

Bundesliga'da 2 galibiyet ve 5 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Hannover 96, 11 puanla 17. sırada yer alıyor.

  1. 27.1.2019 23:22
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