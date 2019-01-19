Borussia Dortmund Leipzig'i tek golle yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i 1-0 yendi.
Leipzig, Bundesliga'nın 18. haftasında Red Bull Arena'da lider Borussia Dortmund'u konuk etti.
Sarı-siyahlılar, ilk yarıyı 19. dakikada Axel Witsel'in attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Borussia Dortmund, puanını 45'e yükselterek Bayern Münih'in 6 puan önünde liderliği sürdürdü.
Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 31 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.
- 19.1.2019 23:37
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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