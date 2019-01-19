Borussia Dortmund Leipzig'i tek golle yendi
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Leipzig'i tek golle yendi

Borussia Dortmund Leipzig'i tek golle yendi

'nde (Bundesliga) , deplasmanda Leipzig'i 1-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 18. haftasında Arena'da lider 'u konuk etti.

Sarı-siyahlılar, ilk yarıyı 19. dakikada Axel Witsel'in attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Borussia Dortmund, puanını 45'e yükselterek 'in 6 puan önünde liderliği sürdürdü.

Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 31 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

  1. 19.1.2019 23:37
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