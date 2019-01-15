Genç takviye – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Genç takviye

Genç takviye

, Arjantin ekibi 'tan 19 yaşındaki 'yi etti.

, Arjantin ekibi 'tan 19 yaşındaki 'yi etti. Balerdi ile "uzun süreli sözleşme" imzalandığı belirtildi.

  1. 15.1.2019
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