Genç takviye
Borussia Dortmund, Arjantin ekibi Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi transfer etti.
Borussia Dortmund, Arjantin ekibi Boca Juniors'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi transfer etti. Balerdi ile "uzun süreli sözleşme" imzalandığı belirtildi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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