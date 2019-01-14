Borussia Dortmund'a Arjantinli genç savunmacı
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'a Arjantinli genç savunmacı

Borussia Dortmund'a Arjantinli genç savunmacı

Alman kulübü, 19 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu ile "uzun süreli bir sözleşme" imzaladı.

(Bundesliga) takımlarından , Arjantin temsilcisi 'tan 19 yaşındaki 'yi transfer etti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in 20 yaş altı milli takımında da forma giyen savunma oyuncusu Balerdi ile "uzun süreli bir sözleşme" imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Balerdi'nin transferinin ileriye dönük olduğunu ifade ederek, sezon sonunda yapılması planlanan savunma oyuncusu transferinin öne alındığını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-siyahlı kulüp, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığı Balerdi'nin bonservisi için yaklaşık 16 milyon avro ödedi.

  1. 14.1.2019 20:13
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