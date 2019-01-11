Müller Liverpool karşısında forma giyemeyecek
UEFA, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Thomas Müller'e iki maçtan men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde, rakibi Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme atan Müller'e iki maçtan men cezası verildiği kaydedildi.
29 yaşındaki Müller, Bayern Münih'in son 16 turunda Liverpool ile yapacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Müller bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi.
- 11.1.2019 14:16
- Güncelleme: 11.1.2019 14:25
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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