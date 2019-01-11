Müller Liverpool karşısında forma giyemeyecek
11 Ocak 2019, Cuma
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Müller karşısında forma giyemeyecek

Müller Liverpool karşısında forma giyemeyecek

, 'nın takımında forma giyen 'e iki maçtan men cezası verdi.

'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde, rakibi Nicolas Tagliafico'nun kafasına tekme atan Müller'e iki maçtan men cezası verildiği kaydedildi.

29 yaşındaki Müller, 'in son 16 turunda ile yapacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Müller bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giydi.

  1. 11.1.2019 14:16
  2. Güncelleme: 11.1.2019 14:25
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