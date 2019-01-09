Pavard Bayern Münih'te
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Pavard 'te

Pavard Bayern Münih'te

Alman temsilcisi, 22 yaşındaki Fransız savunma oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağladı.

(Bundesliga) ekiplerinden , savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti.

Alman ekibin kamp yaptığı 'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sportif direktör Hasan Salihamidzic, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Salihamidzic, serbest kalma bedeli 35 milyon avro olarak belirlenen Fransız yıldızın sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymeye devam edeceği bilgisini paylaştı.

Fransa formasıyla 'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Pavard, 4-3 kazandıkları Arjantin maçında turnuvanın en güzel gollerinden birini atmıştı.

  1. 9.1.2019 14:01
  2. Güncelleme: 9.1.2019 14:05
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