Pavard Bayern Münih'te
Alman temsilcisi, 22 yaşındaki Fransız savunma oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı transfer etti.
Alman ekibin kamp yaptığı Katar'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sportif direktör Hasan Salihamidzic, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
Salihamidzic, serbest kalma bedeli 35 milyon avro olarak belirlenen Fransız yıldızın sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymeye devam edeceği bilgisini paylaştı.
Fransa Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Pavard, 4-3 kazandıkları Arjantin maçında turnuvanın en güzel gollerinden birini atmıştı.
- 9.1.2019 14:01
- Güncelleme: 9.1.2019 14:05
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Pavard Bayern Münih'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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