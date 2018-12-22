Bayern Münih ilk yarıyı 2. sırada tamamladı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında Commerzbank Arena'da Eintracht Frankfurt'un konuğu oldu.

Bavyera ekibi, 35 ve 79. dakikalarda Frank Ribery ile 89. dakikada Rafinha'nın attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih sezonun ilk yarısını 42 puanlı lider Borussia Dortmund'un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Schalke 04'ün deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendiği mücadelede 18 yaşındaki Ahmed Kutucu Bundesliga'daki ilk golünü attı.

Konuk ekip 10. dakikada Steven Skrzybski ve 70. dakikada Salif Sane ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Bu gollere Stuttgart 76. dakikada Nicolas Gonzalez'in golüyle cevap verdi ve skoru 2-1 yaptı.

Yevhen Konoplyanka'nın yerine 73. dakikada oyuna dahil olan Ahmed Kutucu, 78. dakikada takımının üçüncü golünü attı ve Schalke 04 sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Mavi-beyazlı ekipte forma giyen Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da ilk 11'de başladığı maçta 59 dakika forma giydi.

Schalke ekibi 18 puanla 13. sıraya yükselirken, 14 puana sahip Stuttgart 16. sırada kaldı.