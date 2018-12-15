Bundesliga'nın 15'inci haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Ev sahibi takım, rakibi Werder Bremen'i ilk yarıda atılan gollerle 2-1 mağlup etti.



Sezon başında Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, ilk 11'de çıktığı maçta 90 dakika sahada kalırken, maç öncesi Borussia Dortmund Kulüp Yöneticisi Hans-Joachim Watzke ve Spor Direktörü Michael Zorc, çiçeklerle ve üzerinde 'teşekkürler Nuri' yazan bir dövizle tecrübeli futbolcuya teşekkür etti. Aynı anda Signal-Iduna-Park'ı dolduran binlerce Dortmund taraftarı Şahin'i uzun süre alkışladı. Bazı taraftarların da tribünde 'teşekkürler Nuri Şahin' pankartı tuttuğu gözlendi. Signal-Iduna-Park'ın en ateşli taraftarlarının yer aldığı güney tribünü Nuri Şahin'i alkış yağmuruna tutarken, aynı destek maç sonunda da devam etti. Nuri Şahin, maçın ardından yıllarca birlikte forma giydiği Marco Reus ile formasını değişti. Sevinç gösterilerinden dolayı duygulanan Nuri Şahin, alkışlarla kendisini destekleyen taraftarlara karşılık verdi.



Bu arada Borussia Dortmund kadrosunda bulunan Ömer Toprak, forma şansı bulamayarak yedek kulübesinde yer aldı.



Signal-Iduna-Park'ta 81 bin 365 futbolsever karşılaşmayı takip etti.