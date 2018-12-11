Salihamidzic'den Ribery açıklaması
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in menajeri Hasan Salihamidzic, Fransız oyuncu Frank Ribery'nin, takımda son sezonu olacağını düşündüğünü söyledi.
Salihamidzic, yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Frank Ribery'nin sahada sorumluluk üstlendiğini ve takımın önemli oyuncularından olduğunu belirtti.
Bayern Münih'te değişim yılının yaşandığına işaret eden Salihamidzic, Ribery'nin, takımda son sezonu olup olmadığına ilişkin bir soruya "Başkan bunu söyledi ve öyle olacağını da düşünüyorum." cevabını verdi.
Salihamidzic, bu konuyu, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Başkan Uli Hoeness ile konuştuğunu kaydetti.
Fransız futbolcuya, kariyerini sonlandırdıktan sonra kulüpte başka bir görevin de verilebileceğini ifade eden Salihamidzic, "Her şeyi konuşabiliriz. Kulüpte bir dönemi şekillendirdi. Arjen Robben gibi büyük bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.
Ribery, 2007'den beri Bayern Münih formasını giyiyor.
Bu arada, Hollandalı futbolcu Arjen Robben de bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.
- 11.12.2018 16:30
- Güncelleme: 11.12.2018 16:32
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
Salihamidzic'den Ribery açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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