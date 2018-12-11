Salihamidzic'den Ribery açıklaması
11 Aralık 2018, Salı
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Salihamidzic'den Ribery açıklaması

Salihamidzic'den Ribery açıklaması

(Bundesliga) takımlarından 'in menajeri Hasan Salihamidzic, Fransız oyuncu 'nin, takımda son sezonu olacağını düşündüğünü söyledi.

Salihamidzic, yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki 'nin sahada sorumluluk üstlendiğini ve takımın önemli oyuncularından olduğunu belirtti.

'te değişim yılının yaşandığına işaret eden Salihamidzic, Ribery'nin, takımda son sezonu olup olmadığına ilişkin bir soruya "Başkan bunu söyledi ve öyle olacağını da düşünüyorum." cevabını verdi.

Salihamidzic, bu konuyu, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Başkan ile konuştuğunu kaydetti.

Fransız futbolcuya, kariyerini sonlandırdıktan sonra kulüpte başka bir görevin de verilebileceğini ifade eden Salihamidzic, "Her şeyi konuşabiliriz. Kulüpte bir dönemi şekillendirdi. gibi büyük bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Ribery, 2007'den beri Bayern Münih formasını giyiyor.

Bu arada, Hollandalı futbolcu Arjen Robben de bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

  1. 11.12.2018 16:30
  2. Güncelleme: 11.12.2018 16:32
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