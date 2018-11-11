Bundesliga lideri Borussia Dortmund, iki kez geriye düştüğü maçta Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi.
Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.
Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.
Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.
Bundesliga'da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1
Freiburg-Mainz 05: 1-3
Hoffenheim-Augsburg: 2-1
Nürnberg-Stuttgart: 0-2
Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3
- 10.11.2018 23:37
- Güncelleme: 11.11.2018 01:56
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Borussia Dortmund 3-2 Bayern Münih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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