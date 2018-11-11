Borussia Dortmund 3-2 Bayern Münih – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    3-2

    <a href="/index/borussia-dortmund?id=0c930457-0b45-4f76-aa11-aec1ec854a7f" class="" rel="tag">Borussia Dortmund</a> 3-2 <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>

    Bundesliga lideri , iki kez geriye düştüğü maçta 'i 3-2 mağlup etti

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta , sahasında 'i 3-2 yendi.

    Lider , Westfalen Stadı'nda oynanan ve 'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

    , bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan 20 puanda kaldı.

    Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen 'in tek golünü ise kaydetti.

    Bundesliga'da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1

    Freiburg-Mainz 05: 1-3

    Hoffenheim-Augsburg: 2-1

    Nürnberg-Stuttgart: 0-2

    -Mönchengladbach: 1-3

    -: 3-2

    1. 10.11.2018 23:37
    2. Güncelleme: 11.11.2018 01:56
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