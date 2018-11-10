Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'i 3-2 yendi.

Lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda oynanan ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Marco Reus (2) ve Paco Alcacer'in golleriyle 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 27 yaparken, bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Bayern Münih 20 puanda kaldı.

Sahasında Mönchengladbach'e 3-1 yenilen Werder Bremen'in tek golünü ise Nuri Şahin kaydetti.

Bundesliga'da bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin: 4-1

Freiburg-Mainz 05: 1-3

Hoffenheim-Augsburg: 2-1

Nürnberg-Stuttgart: 0-2

Werder Bremen-Mönchengladbach: 1-3

Borussia Dortmund-Bayern Münih: 3-2

