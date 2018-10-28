Schalke 04, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    04, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü

    Schalke 04, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü

    'nde (Bundesliga) 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.

    'nde (Bundesliga) 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü 'ı konuk edecek Schalke 04, Bundesliga'nın 9. haftasında Red Bul Arena'da Leipzig'in konuğu oldu.

    Çekilmeli geçen Leipzig-Schalke 04 karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Schalke 04 böylelikle Leipzig deplasmanında 1 puan aldı.

    Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

    Schalke 04, puan cetvelinde 7 puanla 15. sıraya yükselirken, Leipzig 16 puanla 5. sırada kaldı.

    1. 28.10.2018 20:15
    2. Güncelleme: 28.10.2018 20:51
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