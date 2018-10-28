Schalke 04, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek Schalke 04, Bundesliga'nın 9. haftasında Red Bul Arena'da Leipzig'in konuğu oldu.
Çekilmeli geçen Leipzig-Schalke 04 karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Schalke 04 böylelikle Leipzig deplasmanında 1 puan aldı.
Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
Schalke 04, puan cetvelinde 7 puanla 15. sıraya yükselirken, Leipzig 16 puanla 5. sırada kaldı.
- 28.10.2018 20:15
- Güncelleme: 28.10.2018 20:51
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
Schalke 04, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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