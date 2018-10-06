Bayern Münih farklı kaybetti – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    farklı kaybetti

    Bayern Münih farklı kaybetti

    1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) , ağırladığı 'a 3-0 mağlup oldu.

    Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, , 'ı Allianz Arena'da konuk etti.

    Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada kaydetti.

    Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

    1. 6.10.2018 22:19
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