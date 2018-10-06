Bayern Münih farklı kaybetti
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu.
Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı Allianz Arena'da konuk etti.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.
Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.
- 6.10.2018 22:19
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
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