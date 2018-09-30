Almanya'da St.Pauli ile Hamburg arasında oynanacak maç öncesi şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Hamburg taraftarlar, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları mankeni şehir köprüsünden sallandırdılar.
Almanya'da bugün oynanacak Hamburg derbisi öncesinde şehirde oldukça gergin saatler yaşanıyor. Aynı şehrin takımı olan Hamburg ile St. Pauli Volkspark Stadyumu'nda karşılalacaklar.
İNSAN MAKETİ ASTILAR!
Bundesliga 2 maçı öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine gönderme yapmaya başladılar. Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları insan maketini, şehir köprüsünde 'astılar'.
BÜYÜK KAVGALAR BAŞLADI!
30 St. Pauli taraftarı, karşı karşıya geldikleri Hamburg taraftarlarına saldırdı. Saldırıya uğrayan Hamburg taraftarlarının derbi maçı öncesi koreografi hazırlığında olan görevli taraftarlar oldukları aktarıldı.
GENÇ YILDIZDAN ST.PAULI'YE KÜFÜR!
Hamburg'un genç yıldızı Fiete Arp, Instagram hesabından ezeli rakip St.Pauli'ye yönelik küfürlü paylaşımlar yaptı.
- 30.9.2018 16:45
- Güncelleme: 30.9.2018 16:46
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
St.Pauli - Hamburg derbisi öncesinde olağanüstü hal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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