Almanya'da bugün oynanacak Hamburg derbisi öncesinde şehirde oldukça gergin saatler yaşanıyor. Aynı şehrin takımı olan Hamburg ile St. Pauli Volkspark Stadyumu'nda karşılalacaklar.

İNSAN MAKETİ ASTILAR!

Bundesliga 2 maçı öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine gönderme yapmaya başladılar. Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları insan maketini, şehir köprüsünde 'astılar'.

BÜYÜK KAVGALAR BAŞLADI!

30 St. Pauli taraftarı, karşı karşıya geldikleri Hamburg taraftarlarına saldırdı. Saldırıya uğrayan Hamburg taraftarlarının derbi maçı öncesi koreografi hazırlığında olan görevli taraftarlar oldukları aktarıldı.

GENÇ YILDIZDAN ST.PAULI'YE KÜFÜR!

Hamburg'un genç yıldızı Fiete Arp, Instagram hesabından ezeli rakip St.Pauli'ye yönelik küfürlü paylaşımlar yaptı.