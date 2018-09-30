St.Pauli - Hamburg derbisi öncesinde olağanüstü hal!
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    - derbisi öncesinde olağanüstü hal!

    St.Pauli - Hamburg derbisi öncesinde olağanüstü hal!

    'da ile arasında oynanacak maç öncesi şehirde olağanüstü hal ilan edildi. taraftarlar, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları mankeni şehir köprüsünden sallandırdılar.

    'da bugün oynanacak derbisi öncesinde şehirde oldukça gergin saatler yaşanıyor. Aynı şehrin takımı olan ile St. Pauli Volkspark Stadyumu'nda karşılalacaklar.

    İNSAN MAKETİ ASTILAR!

    Bundesliga 2 maçı öncesi iki takımın taraftarları, birbirlerine gönderme yapmaya başladılar. Hamburg taraftarları, ezeli rakiplerinin renklerine boyadıkları insan maketini, şehir köprüsünde 'astılar'.

    BÜYÜK KAVGALAR BAŞLADI!

    30 St. Pauli taraftarı, karşı karşıya geldikleri Hamburg taraftarlarına saldırdı. Saldırıya uğrayan Hamburg taraftarlarının derbi maçı öncesi koreografi hazırlığında olan görevli taraftarlar oldukları aktarıldı.

    GENÇ YILDIZDAN ST.PAULI'YE KÜFÜR!

    Hamburg'un genç yıldızı Fiete Arp, hesabından ezeli rakip 'ye yönelik küfürlü paylaşımlar yaptı.

    1. 30.9.2018 16:45
    2. Güncelleme: 30.9.2018 16:46
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