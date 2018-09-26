Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.
BAYERN MÜNİH İLK PUANINI KAYBETTİ
Bundesliga'da lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Augsburg karşısında 48. dakikada Arjen Robben'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Augsburg, 86. dakikada Felix Götze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bavyera temsilcisi, 13 puanla liderliğini korurken, Augsburg ise 5 puanla 12'nci sırada yer aldı.
- 25.9.2018 23:39
- Güncelleme: 26.9.2018 01:51
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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