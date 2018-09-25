Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.
BAYERN MÜNİH İLK PUANINI KAYBETTİ
Bundesliga'da lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Augsburg karşısında 48. dakikada Arjen Robben'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Augsburg, 86. dakikada Felix Götze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bavyera temsilcisi, 13 puanla liderliğini korurken, Augsburg ise 5 puanla 12'nci sırada yer aldı.
- 25.9.2018 23:39
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Trabzonspor'da Hosseini sevinci
Toplam 1
Yorum
maho bu maç da giderse ünal efendi halen orada duracak mı şayet durursa o zaman yönetimde bir sorun var demek
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 4
Yorum
bjk advers Butakımda senin ve Oğuzhan gibi futbola bir zerre kadar akıl katamayan futbolcular varken buraya kazanmaya gelmiştik laflarını daha çok duya
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Ersun Yanal İstanbul’da
Toplam 1
Yorum
FB 1907 NE ERSUNU GELSİN AYKUT A VERİN TAKIMI İSTEDİĞİ ÜÇ TRANSFERİ YAPIN SONRA İZLEYİN NELER OLUYOR
Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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