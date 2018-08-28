Paco Alcacer, Borussia Dortmund'da – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Paco Alcacer, Borussia Dortmund'da

    (Bundesliga) takımlarından , İspanyol futbolcu 'i kiraladı.

    Alman ekibinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi 'da forma giyen 24 yaşındaki Alcacer'in sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

    Açıklamada, golcü oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Kariyerinde , Getafe ve Barcelona formalarıyla tüm kulvarlarda 198 maça çıkan İspanyol futbolcu, 62 gol attı.

    1. 28.8.2018 21:49
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