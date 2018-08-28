Alman ekibinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen 24 yaşındaki Alcacer'in sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Açıklamada, golcü oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kariyerinde Valencia, Getafe ve Barcelona formalarıyla tüm kulvarlarda 198 maça çıkan İspanyol futbolcu, 62 gol attı.