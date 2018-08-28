Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, İspanyol futbolcu Paco Alcacer'i kiraladı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen 24 yaşındaki Alcacer'in sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Açıklamada, golcü oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtiği ve 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kariyerinde Valencia, Getafe ve Barcelona formalarıyla tüm kulvarlarda 198 maça çıkan İspanyol futbolcu, 62 gol attı.
- 28.8.2018 21:49
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb berkeyı kıralık verın 1 sene oynasın kendını gelıstırsın sonra gelsın fb cım kalesını korusun senı sevıyoruz berke
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
yasın fb hayırlı olsun fenerım bırde sol kanaat alın aziz bech gelsin 1 on numara orta saha aldık mı tamamdır bu iş o zaman şampionluga oynarız
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 7
Yorum
Fb 1 kişilik kaleye 5 aday mı oldu şuan? Yazık berke kayboldu gitti. Kameni hiç bir halt etmeden 2 ml koyuyor cebe.. benide alın kameni gibiyim
Paco Alcacer, Borussia Dortmund'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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