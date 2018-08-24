Bayern Münih, sezona galibiyetle başladı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    , sezona galibiyetle başladı

    Bayern Münih, sezona galibiyetle başladı

    'nde (Bundesliga) 2018-2019 sezonunun açılış maçında , sahasında Hoffenheim'i 3-1 mağlup etti.

    Son şampiyon , Bundesliga'nın 56. sezonunun ilk karşılaşmasında Hoffenheim'ı Allianz Arena'da konuk etti.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Bavyera ekibi ilk yarıyı 'in 23. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıya daha hızlı başlayan Hoffenheim, 57. dakikada Macar futbolcu Adam Szalai ile bulduğu golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

    Karşılaşmanın 79. dakikasında Franck Ribery'nin ceza alanı içinde Hoffenheimli futbolcu Havard Nordveidt tarafından düşürülmesi sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı.

    Atışı kullanan Robert Lewandowski'nin şutunda kaleci Oliver Baumann'dan dönen topu Arjen Robben filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Bastian Dankert, Robben'in ceza sahasına erken girdiği kararını vererek atışın tekrarlanmasını istedi.

    Bir kez daha topun başına geçen Robert Lewandowski bu kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve 82. dakikada durumu 2-1 yaptı.

    Son 6 sezonun şampiyonu Bayern Münih, 90. dakikada Arjen Robben ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    Bundesliga'nın birinci haftasına yarın 6 karşılaşmayla devam edilecek.

    1. 25.8.2018 00:13
    2. Güncelleme: 25.8.2018 00:13
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