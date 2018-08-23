Bayern’den büyük atak – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Bayern’den büyük atak

    Bayern’den büyük atak
    , 'nın peşinde olduğu için devreye girdi. ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Bundesliga ekibinin tüm şartları zorladığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise tam 200 milyon euro.
    1. 23.8.2018
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