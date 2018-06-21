Nagelsmann Leipzig'i çalıştıracak – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Nagelsmann 'i çalıştıracak

    Nagelsmann Leipzig'i çalıştıracak

    (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim’ın teknik direktörü ’ın 2019-2020 sezonundan itibaren ’i çalıştıracağı bildirildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı takımı 2019-2020 sezonu itibarıyla Nagelsmann'ın çalıştıracağı belirtilerek, 30 yaşındaki teknik adamın 2023'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

    Hoffenheim Kulübünden yapılan açıklamada da Nagelsmann'ın 2018-2019 sezonu sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.

    Açıklamada, Nagelsmann ile Hoffenheim Kulübü arasındaki sözleşmenin 30 Haziran 2021'e kadar sürdüğü, ancak genç teknik direktörün sözleşmede yer alan ayrılma maddesini kullanarak önceden sözleşmeden çıkacağı ifade edildi.

    9 yıldan beri Hoffenheim'da görev yapan Nagelsmann, 2016'ın şubat ayında Hoffenheim'in teknik direktörü olmadan önce genç takımları çalıştırmıştı.

    Bundesliga'nın en genç teknik direktörü olarak tarihe geçen Nagelsmann, Hoffenheim ile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

    1. 21.6.2018 22:31
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