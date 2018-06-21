Nagelsmann Leipzig'i çalıştıracak
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim’ın teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın 2019-2020 sezonundan itibaren Leipzig’i çalıştıracağı bildirildi.
Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı takımı 2019-2020 sezonu itibarıyla Nagelsmann'ın çalıştıracağı belirtilerek, 30 yaşındaki teknik adamın 2023'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Hoffenheim Kulübünden yapılan açıklamada da teknik direktör Nagelsmann'ın 2018-2019 sezonu sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi.
Açıklamada, Nagelsmann ile Hoffenheim Kulübü arasındaki sözleşmenin 30 Haziran 2021'e kadar sürdüğü, ancak genç teknik direktörün sözleşmede yer alan ayrılma maddesini kullanarak önceden sözleşmeden çıkacağı ifade edildi.
9 yıldan beri Hoffenheim'da görev yapan Nagelsmann, 2016'ın şubat ayında Hoffenheim'in teknik direktörü olmadan önce genç takımları çalıştırmıştı.
Bundesliga'nın en genç teknik direktörü olarak tarihe geçen Nagelsmann, Hoffenheim ile gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
- 21.6.2018 22:31
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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