Arturo Vidal, Münih'ten ayrılıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    , Münih'ten ayrılıyor

    Arturo Vidal, Münih'ten ayrılıyor

    'in Şilili yıldız futbolcusu , önümüzdeki sezon 'de forma giymeye yakın.

    Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Vidal'in takımdan ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kulüpte forma giymek için ısrarlı olduğu biliniyor. 31 yaşındaki oyuncu, üç yıl önce Juventus'tan 'e transfer oldu ve Münih'in Bundesliga'daki başarısında pay sahibi oldu. Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun son 2 ayında formasından uzak kalan Şilili futbolcu, Münih'in sunacağı yeni teklife de soğuk bakıyor.
    İngiliz gazetesinin haberine göre, Teknik Direkötrü Antonio Conte, bu yaz yapacağı orta saha transferi için gözüne kestirdiği isim . Ancak Chelsea'nin önünde en büyük engel ise 'ın, Vidal'i kadrosunda görme isteği. Vidal'in de Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği nedeniyle Manchester United bu transferde daha şanslı görünüyor. Çünkü Chelsea, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

    Metro gazetesinde Bayern Münihli futbolcu Arturo Vidal'in, "Bayern Münih ile bir yıllık sözleşmem kaldı. Çok fazla teklif olduğunu biliyorum. Transfer sezonu açıldığında ona göre hareket edeceğim. Ayrıca menajerim Fernando Felicevich her şeye dikkat ediyor. İyi bir şekilde dinlenerek, yeni sezona hazır olacağım. Takımımı değiştirmek benim için iyi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek, önemli şeyler için savaşacağım" açıklamalarına yer verildi.

    1. 31.5.2018 14:15
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