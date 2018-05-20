Almanya Kupası finalinde Bayern Münih Frankfurt'a kaybetti – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    finalinde Frankfurt'a kaybetti

    <a href="/index/almanya-kupasi?id=a8b41ad7-09e4-48ba-8d44-44146f3c9319" class="" rel="tag">Almanya Kupası</a> finalinde <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> Frankfurt'a kaybetti

    finalinde , 'i 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Frankfurt'un teknik direktörü Niko Kovac, gelecek sezon 'i çalıştıracak.

    finalinde , lig şampiyonu 'i 3-1 yenerek kupayı kazandı.

    Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmaya hızlı başlayan , 11. dakikada Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

    İkinci yarının başında baskıyı artıran , 53. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

    Karşılaşmanın 83. dakikasında Eintracht Frankfurt'un ani atağında Ante Rebic, kaleci Sven Ulreich'in üzerinden aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 yaptı.

    Maçın uzatma dakikalarında Bayern Münih korner kazandı ve kaleci Ulreich rakip ceza alanına gitti. Kornerden dönen topu kapan Eintracht Frankfurtlu Mijat Gacinovic, 90+6. dakikada sürüklediği atakla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

    Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eintracht Frankfurt, 1974, 1975, 1981 ve 1988 yıllarının ardından 5. kez 'nı müzesine götürdü.

    Maçtan sonra düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, kupayı Einracht Frankfurt oyuncularına verdi.

    1. 19.5.2018 23:32
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:51
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