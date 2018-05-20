Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt, lig şampiyonu Bayern Münih'i 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmaya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 11. dakikada Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının başında baskıyı artıran Bayern Münih, 53. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Eintracht Frankfurt'un ani atağında Ante Rebic, kaleci Sven Ulreich'in üzerinden aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 yaptı.

Maçın uzatma dakikalarında Bayern Münih korner kazandı ve kaleci Ulreich rakip ceza alanına gitti. Kornerden dönen topu kapan Eintracht Frankfurtlu Mijat Gacinovic, 90+6. dakikada sürüklediği atakla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eintracht Frankfurt, 1974, 1975, 1981 ve 1988 yıllarının ardından 5. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

Maçtan sonra düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, kupayı Einracht Frankfurt oyuncularına verdi.