Almanya Kupası finalinde Bayern Münih Frankfurt'a kaybetti
Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Frankfurt'un teknik direktörü Niko Kovac, gelecek sezon Bayern Münih'i çalıştıracak.
Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt, lig şampiyonu Bayern Münih'i 3-1 yenerek kupayı kazandı.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 74 bin 322 seyircinin izlediği karşılaşmaya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 11. dakikada Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarının başında baskıyı artıran Bayern Münih, 53. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Eintracht Frankfurt'un ani atağında Ante Rebic, kaleci Sven Ulreich'in üzerinden aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 yaptı.
Maçın uzatma dakikalarında Bayern Münih korner kazandı ve kaleci Ulreich rakip ceza alanına gitti. Kornerden dönen topu kapan Eintracht Frankfurtlu Mijat Gacinovic, 90+6. dakikada sürüklediği atakla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eintracht Frankfurt, 1974, 1975, 1981 ve 1988 yıllarının ardından 5. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.
Maçtan sonra düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, kupayı Einracht Frankfurt oyuncularına verdi.
- 19.5.2018 23:32
- Güncelleme: 20.5.2018 01:51
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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