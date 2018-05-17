Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada, Wolfsburg, 13. dakikada Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole 34. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle cevap veren Holstein Kiel durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Josip Brekalo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolfsburg, 56. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Wolfsburg ilk play-out maçında Holstein Kiel'i 3-1 yendi.

Wolfsburg, böylelikle Bundesliga'da kalmak için oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

Rövanş karşılaşması, 21 Mayıs Pazartesi günü Kiel kentinde oynanacak.

Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşüyor. Ligi 16. sırada tamamlayan takım, İkinci Ligi üçüncü sırada bitiren ekiple gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için play-out maçları oynuyor.