Yunus Mallı'nın golü Wolfsburg'a hayat verdi – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'nın golü Wolfsburg'a hayat verdi

    <a href="/index/yunus-malli?id=7b92be2e-5aed-4460-85fd-66a803d01b28" class="" rel="tag">Yunus Mallı</a>'nın golü Wolfsburg'a hayat verdi

    'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Wolfsburg, play-out ilk maçında 2. Lig'i 3. sırada bitiren ’i 3-1 yendi.

    Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada, Wolfsburg, 13. dakikada Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Bu gole 34. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle cevap veren durumu 1-1'e getirdi.

    Karşılaşmanın 40. dakikasında Josip Brekalo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Wolfsburg, 56. dakikada milli futbolcu 'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1 yaptı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Wolfsburg ilk play-out maçında 'i 3-1 yendi.

    Wolfsburg, böylelikle Bundesliga'da kalmak için oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

    Rövanş karşılaşması, 21 Mayıs Pazartesi günü Kiel kentinde oynanacak.

    Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşüyor. Ligi 16. sırada tamamlayan takım, İkinci Ligi üçüncü sırada bitiren ekiple gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için play-out maçları oynuyor.

    1. 18.5.2018 00:28
    2. Güncelleme: 18.5.2018 00:29
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