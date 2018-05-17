Yunus Mallı'nın golü Wolfsburg'a hayat verdi
Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Wolfsburg, play-out ilk maçında 2. Lig'i 3. sırada bitiren Holstein Kiel’i 3-1 yendi.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada, Wolfsburg, 13. dakikada Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bu gole 34. dakikada Kingsley Schindler'in attığı golle cevap veren Holstein Kiel durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Josip Brekalo ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Wolfsburg, 56. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Wolfsburg ilk play-out maçında Holstein Kiel'i 3-1 yendi.
Wolfsburg, böylelikle Bundesliga'da kalmak için oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.
Rövanş karşılaşması, 21 Mayıs Pazartesi günü Kiel kentinde oynanacak.
Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşüyor. Ligi 16. sırada tamamlayan takım, İkinci Ligi üçüncü sırada bitiren ekiple gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için play-out maçları oynuyor.
- 18.5.2018 00:28
- Güncelleme: 18.5.2018 00:29
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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