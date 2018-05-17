Slaven Bilic Frankfurt’a! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Frankfurt’a!

    <a href="/index/slaven-bilic?id=561935d4-f349-4a86-9162-e6fab38bcd96" class="" rel="tag">Slaven Bilic</a> Frankfurt’a!

    , teknik direktörlük görevine 'ın eski çalıştırıcısı 'i getirmeye hazırlanıyor.

    Niko Kovac'ın yerine Hırvat çalıştırıcıyı düşünen Alman kulübünün işi resmiyete dökmek üzere olduğu öğrenildi. Bir süredir Bilic'le görüşmelerini sürdüren Frankfurt yetkilileri, tecrübeli çalıştırıcıya önümüzdeki günlerde imza attırmayı planlıyor.
    1. 17.5.2018
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