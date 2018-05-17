Eintracht Frankfurt, teknik direktörlük görevine Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'i getirmeye hazırlanıyor.

Niko Kovac'ın yerine Hırvat çalıştırıcıyı düşünen Alman kulübünün işi resmiyete dökmek üzere olduğu öğrenildi. Bir süredir Bilic'le görüşmelerini sürdüren Frankfurt yetkilileri, tecrübeli çalıştırıcıya önümüzdeki günlerde imza attırmayı planlıyor.